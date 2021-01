Макгрегор: Хабиб боится драться со мной. И я не виню его за это

32-летний ирландский бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, сообщает zakon.kz со ссылкой на Чемпионат.

"I think he's afraid to fight me. That's for damn sure and I don't blame him. I fought the best of him on that night, he fought the worst of me on that night."@TheNotoriousMMA told @arielhelwani he has "the answer" to "destroy" Khabib Nurmagomedov. pic.twitter.com/sH0SoNZflm