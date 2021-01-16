Макгрегор: Хабиб боится драться со мной. И я не виню его за это

32-летний ирландский бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, сообщает zakon.kz со ссылкой на Чемпионат.

Я думаю, Нурмагомедов боится драться со мной. Это уж точно, и я не виню его за это. В ту ночь я дрался с лучшим Хабибом, а противостоял ему худший я, — приводит слова Макгрегора ESPN MMA в twitter.

"I think he's afraid to fight me. That's for damn sure and I don't blame him. I fought the best of him on that night, he fought the worst of me on that night."@TheNotoriousMMA told @arielhelwani he has "the answer" to "destroy" Khabib Nurmagomedov. pic.twitter.com/sH0SoNZflm — ESPN MMA (@espnmma) January 15, 2021

24 января Макгрегор проведет бой с Дастином Порье. Их поединок возглавит турнир UFC 257.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся 6 октября 2018 года. Российский боец победил болевым приемом в четвертом раунде.