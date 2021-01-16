Макгрегор: Хабиб боится драться со мной. И я не виню его за это

16 января 2021, 06:59
Фото: sport-express

32-летний ирландский бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, сообщает zakon.kz со ссылкой на Чемпионат.

Я думаю, Нурмагомедов боится драться со мной. Это уж точно, и я не виню его за это. В ту ночь я дрался с лучшим Хабибом, а противостоял ему худший я, — приводит слова Макгрегора ESPN MMA в twitter.

24 января Макгрегор проведет бой с Дастином Порье. Их поединок возглавит турнир UFC 257.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся 6 октября 2018 года. Российский боец победил болевым приемом в четвертом раунде.


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