Садыр Жапаров набрал 79,23% на выборах президента Кыргызстана, передает zakon.kz.

Sputnik Кыргызстан сообщает, что ЦИК подсчитала вручную все голоса избирателей из 2474 избирательных участков.

По итогам подсчетов:

Садыр Жапаров - 79,23 %

Адахан Мадумаров - 6,78 %

Бабыржан Тольбаев - 2,36 %

Мыктыбек Арстанбек — 1,69 процента;

Абдил Сегизбаев — 1,45 процента;

графа "Против всех" — 1,34 процента;

Имамидин Ташов — 1,18 процента;

Клара Сооронкулова — 1 процент;

Аймен Касенов — 0,91 процента;

Улукбек Кочкоров — 0,67 процента;

Канат Исаев — 0,57 процента;

Эльдар Абакиров — 0,50 процента;

Курсан Асанов — 0,49 процента;

Бактыбек Калмаматов — 0,49 процента;

Равшан Джеенбеков — 0,19 процента;

Каныбек Иманалиев — 0,18 процента;

Женишбек Байтуттиев — 0,10 процента;

Арстанбек Абдылдаев — 0,08 процента.

Напомним, что из 3,5 миллиона избирателей, имеющих право на голос, участвовали в выборах 1,4 миллиона кыргызстанцев (39,33%).

Выборы президента Кыргызстана прошли 10 января.