В ЗКО из-за непогоды ограничили движение на трассе до границы с Россией

В Западно-Казахстанской области из-за непогоды ограничили движение на трассе для всех видов автотранспорта, сообщает zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области с 02:05 часов 17 января в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Уральск-Таскала-граница РФ" км 72-104 км, участок – село Таскала-граница РФ, - сообщила в Telegram пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.