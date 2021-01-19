Нур-Султан в "красной зоне": жители танцуют на банкетах

По официальным данным, город Нур-Султан сейчас находится в "красной зоне" по распространению коронавируса. Но это не мешает некоторым жителям столицы организовывать массовые торжества, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки мобильной группой в составе представителей акимата и Управления по контролю качества и безопасности товаров и услуг и полицейских были проверены около 139 субъектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинных мер.

По информации polisia.kz, в ходе проверки выявлены 7 объектов, нарушивших карантин. Среди них магазины, кафе-бары и спа-салон. Так, в ресторанах по улице Туран были организованы два мероприятия в честь “Қыз ұзату” и “50-летнего юбилея”. Залы ресторанов были полны гостей, которые не соблюдали никаких карантинных мер. На 50-летнем юбилее, чествуя именинника, приглашенные гости не соблюдали карантинные меры и социальную дистанцию. На другом тое “Қыз ұзату” на танцполе все приглашенные танцевали, не соблюдая дистанцию. В празднике принимали участие гости всех возрастов, от пожилых людей до детей.