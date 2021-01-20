Достык и Ауэзова в Алматы предлагают сделать односторонними

Новые односторонние улицы прописали в обновленном варианте Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД), привязанной к проекту генерального плана развития мегаполиса, который сейчас обсуждается чиновниками и общественностью в соцсетях, передает zakon.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Как следует из плана, односторонней в направлении сверху вниз (с юга на север) до 2023 года планируется сделать улицу Брусиловского, а на улице Тлендиева — вернуть двустороннее движение.
Кроме того, к 2030 году односторонними могут сделать:
В предлагаемом решении проектировщики опираются на КСОД, разработанную еще при бывшем акиме Бауыржане Байбеке. Но не все односторонние улицы, ранее прописанные в КСОД, "заводят" в генплан, а на большинстве и вовсе предлагают поменять направление движения впервые.
Проект генерального плана еще не окончательный, утвердить его предполагается до июля 2021 года.
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