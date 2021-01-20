Достык и Ауэзова в Алматы предлагают сделать односторонними

Новые односторонние улицы прописали в обновленном варианте Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД), привязанной к проекту генерального плана развития мегаполиса, который сейчас обсуждается чиновниками и общественностью в соцсетях, передает zakon.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Как следует из плана, односторонней в направлении сверху вниз (с юга на север) до 2023 года планируется сделать улицу Брусиловского, а на улице Тлендиева — вернуть двустороннее движение.

Кроме того, к 2030 году односторонними могут сделать:

Нурмакова и Манаса в направлении север — юг от Толе би до Абая;

Ауэзова от Жандосова до Толе би (направление не уточняется, но, судя по всему, будет с юга на север);

Айтеке би в направлении запад — восток от Ауэзова до Назарбаева;

Казыбек би в направлении восток — запад от Айтиева до Назарбаева;

Айтиева в направлении север — юг от Казыбек би до Толе би;

Достык в направлении север — юг от Казыбек би до Сатпаева.

В предлагаемом решении проектировщики опираются на КСОД, разработанную еще при бывшем акиме Бауыржане Байбеке. Но не все односторонние улицы, ранее прописанные в КСОД, "заводят" в генплан, а на большинстве и вовсе предлагают поменять направление движения впервые.

Проект генерального плана еще не окончательный, утвердить его предполагается до июля 2021 года.