Миллиардер Джек Ма появился на публике впервые с октября

Китайский миллиардер, основатель Alibaba Group Джек Ма впервые появился на публике с октября 2020 года, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Он поговорил с сельскими учителями по видеосвязи в рамках одной из инициатив своего благотворительного фонда.

Обычно ежегодное мероприятие проходит в курортном городе Санья, однако в этом году оно прошло в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

Мы не могли встретиться в Санье из-за эпидемии. Когда она закончится, мы должны найти время, чтобы встретиться снова! - обратился он к учителям.

Последний раз на публике Джек Ма появлялся 24 октября. Сообщается, что в тот день миллиардер выступил с противоречивой речью в отношении регулирующих органов страны за противодействие инновациям. Критика спровоцировала антимонопольное расследование против Alibaba. За день он потерял более 3,5 миллиарда долларов и лишился титула самого богатого человека в Азии.