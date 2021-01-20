Снег и дождь ожидаются в Казахстане 

21 января в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с. В Кокшетау: ночью ожидаются низовая метель, ветер юго-западный порывы 15 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с. В Кызылорде ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный, северный днем порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, туман, гололед. Днем 22, ночью 23 января ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Карагандинской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, 22 января временами 30 м/с и более.

В Туркестанской области местами ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, в горных перевалах 30 м/с и более. Местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, туман, гололед.

В Жамбылской области местами ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. Местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, туман, гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.