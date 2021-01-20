Антикоррупционная служба ВКО подвела итоги работы 2020 года

20 января на площадке сервисного центра "Antikor Ortalygy" Антикоррупционной службой Восточного Казахстана был проведен брифинг. Руководитель ведомства Ерлан Жалмағамбет вместе с руководителями проекта "Шығыс-Адалдық алаңы" М.Бахытом и регионального информационно-просветительского штаба А.Есимбековой подвели итоги работы за 2020 год, сообщает zakon.kz.

За истекший год департаментом проведена определенная работа, по предупреждению коррупции, а также оперативно-следственной деятельности. Во исполнение поручения Главы государства усилены меры по профилактике коррупции, а также по оперативному сопровождению целевого расходования средств, выделенных на антикризисные меры.

Неоценимый вклад в превентивную работу вносят специальные мониторинговые группы, информационно-просветительские штабы, проектные офисы "Адалдық алаңы". руководитель антикоррупционной службы области

В рамках реализации Концепции "Слышащего государства" все 4 городских и 15 районных акиматов перешли на сервисную модель в формате "Открытого акимата", что составляет 100% охват и позволяет гражданам оперативно и безбарьерно получать госуслуги и разъяснения по принципу "одного окна". Учитывая положительный отзывы населения, данный формат трансформирован на 11 сельских округов. В текущем году работа по переходу на сервисную модель будет продолжена и в других селах.

Вместе с тем, в 247 селах функционируют уголки самообслуживания. В целях обеспечения прозрачности деятельности государственных органов и дальнейшего повышения уровня доверия населения, 88 учреждений области перешли на формат "Open Space" и открыли 111 фронт-офис.

Также, руководитель Департамента подчеркнул, что в области успешно реализуется проект Интерактивная карта открытых бюджетов. Так на сегодняшний день на данном портале 1639 организаций области опубликовали 4787 бюджетов на сумму 1,1 трлн тенге, т.е. охват составляет 100%.

С начала года благодаря отслеживанию закупок в "Едином окне закупок" экономия бюджетов госорганов составила 2,1 млрд тенге.

Основными инструментами превентивной работы выступают антикоррупционный мониторинг и внешний анализ коррупционных рисков. В 2020 году проведено 12 антикоррупционных мониторингов. Внешнему анализу подвергнута деятельность 16 госорганов и организаций квазигосударственного сектора.

По их результатам внесено 284 рекомендаций и предложений по устранению причин и условий коррупционных рисков, улучшению бизнес-процессов, снижению адмбарьеров, совершенствованию законодательства.

В целях контроля качества ремонтных работ активно реализуется проект "Сапалы жол". Осуществлено 53 выезда на дороги местного значения, в ходе которых выявлены 39 нарушений, все устранены. Сейчас проводятся мониторинги по зимнему содержанию дорог.

В целях защиты бизнеса и инвестиции от незаконного вмешательства госорганов в их деятельность и исключения бюрократических проволочек сопровождаются 39 инвест-проектов на общую сумму 277,6 млрд тенге.

Агентство уделяет большое внимание результатам социологических исследований. Неправительственной международной организацией Transparency Kazakhstan проведен мониторинг состояния коррупции в Казахстане. Так, по результатам исследования за 2020 год, Восточно-Казахстанская область вошла в список регионов, с низким уровнем коррупции в деятельности госорганов по Республике. 44,5% граждан и 48,1% предпринимателей области указывают на снижение коррупции в области за истекший год. Ерлан Нагашбайулы

Кроме того, опрос показал, что 53,6% респондентов области заявили о готовности содействовать в борьбе с коррупцией. Учитывая результаты данного социологического исследования Антикоррупционная служба ВКО запланировала детальную работу по всем пунктам указанных в исследований.

В 2020 году выявлено 162 преступления, в том числе коррупционных 141. А также, возросло количество особо тяжких и тяжких преступлений от 108 до 129. Число лиц, привлеченных за коррупцию, составило 97. Сумма возмещения ущерба достигла — 1,4 млрд. тенге и значительно превысила годовые показатели прошлых лет. глава Антикоррупционной службы области