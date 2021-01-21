В Мангистау впервые за 30 лет на свет появились четверняшки

Впервые за 30 лет в Мангистауской области родились четверняшки, сообщает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

Как сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области, 25-летняя жительница Актау Самира Гасанова 15 декабря родила сразу четверых детей. Поскольку беременность была тяжелой, врачи приняли решение прооперировать девушку на 30-ой неделе. У молодой мамы родился мальчик и три девочки. Их назвали Расул, Фанара, Айла и Нарин.

Я не могу скрыть свою радость. Наши родители счастливы за нас. От имени семьи хочу поблагодарить врачей, которые помогли моим детям благополучно родиться. Самира Гасанова

Отмечается, что для девушки эти роды были первыми. Самый крупный ребенок родился весом 1 390 грамм, а самый маленький – 1 190 грамм. В течение 36 дней дети находились под наблюдением врачей перинатального центра. И новорожденные, и мама находятся в хорошем состоянии. 20 января их выписали из Центра материнства и детства Актау.

В прошлом году в нашем центре появились на свет две тройни и 147 детей-близнецов. Всего в 2020 году родились 8 610 детей. врач-неонатолог областного перинатального центра матери и ребенка Тойдик Жумагамбетова