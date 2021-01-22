Не знавшая о беременности женщина пошла в туалет и родила пятого ребенка

Жительница английского города Донкастер, графство Саут-Йоркшир, пошла утром в туалет и неожиданно родила, передает zakon.kz.

Как сообщает издание Daily Star, у нее уже было четыре ребенка. Утром в понедельник, 18 января, 32-летняя Саманта Вэлленс (Samantha Vallance) проснулась дома и почувствовала внезапную боль в боку. Сначала женщина подумала, что у нее синдром раздраженного кишечника, но позже выяснилось, что на самом деле она была беременна. Женщина пошла в туалет и неожиданно родила ребенка, пишет Lenta.ru.

Муж Вэлленс Ричард услышал крики жены о том, что она рожает, и сначала подумал, что она шутит. Роды прошли так быстро, что врачи скорой помощи не успели приехать к пациентке.

Когда я прибежал к ней, ребенок уже показался. Я сразу принес полотенца. Это были быстрые роды. Было слишком поздно вызывать врачей, поэтому я самостоятельно проверил дыхание ребенка, оно оказалось нормальным, — сказал Ричард.

Вскоре после этого врачи приехали и забрали мать и ребенка в больницу, чтобы провести осмотр.

По словам Ричарда, у Саманты не было никаких признаков беременности. Она ощущала вздутие, но списывала его на синдром раздраженного кишечника. Кроме того, женщина пользовалась средствами контрацепции.

Это уже пятый ребенок пары. Родители еще не выбрали имя для новорожденного.