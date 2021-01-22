"Сарыарка" разгромила "Актобе" в рамках чемпионата РК

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана "Сарыарка" с крупным счетом разгромила "Актобе", сообщает zakon.kz.

Итог игры: 2:7



Шайбы:

0:1 — 02:04 Рахманов. В меньшинстве

0:2 — 10:15 Голоднюк (Борисевич, Зеленков). В большинстве

1:2 — 11:19 Зинченко (Митряков). В равенстве

1:3 — 18:20 Марков (Голоднюк, Борисевич). В равенстве

1:4 — 36:15 Михайлов (Никулин, Грымзин). В большинстве

1:5 — 37:02 Безруков (Желнеровский, Грымзин). В большинстве

1:6 — 39:58 Зеленков (Безруков). В равенстве

2:6 — 46:46 Митряков (Скатов). В равенстве

2:7 — 59:54 Никулин (Желнеровский). В большинстве