Пентагон впервые возглавил афроамериканец

Сенат США утвердил предложенную новым американским президентом Джо Байденом кандидатуру Ллойда Остина по пост министра обороны США, сообщает zakon.kz.

До этого его кандидатуру поддержал сенатский комитет по вооруженным силам. Таким образом, Остин стал первым афроамериканцем, занявшим эту должность, передает РИА Новости.

Остин служил в Германии и во многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией и к 2006 году дослужился до генерал-лейтенанта.

Службу оставил в 2016 году. Для него было сделано исключение, позволившее ему занять пост, так как по закону уволившийся с действительной военной службы менее семи лет назад не имеет права быть министром обороны.

До этого он находился на действительной военной службе 41 год. Остин имеет четыре генеральские звезды.