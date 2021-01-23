Грабежей в 2 раза меньше, интернет-преступлений в 2 раза больше - МВД подвело итоги

В МВД прошло расширенное заседание Коллегии ведомства, на котором были подведены итоги работы органов внутренних дел страны за год, сообщает zakon.kz.

Коллегией отмечено, что полицейскими и военнослужащими Нацгвардии обеспечен должный уровень безопасности в стране.

На треть сократилось количество преступлений, практически в два раза – уголовных правонарушений в общественных местах, а также грабежей, разбоев, хулиганств, краж. Существенно сокращено число преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее судимыми, в состоянии опьянения, а также убийств. пресс-служба МВД РК

Утверждается, что улучшена раскрываемость большинства тяжких и особо тяжких преступлений. Больше выявлено наркопреступлений.

С расширением онлайн-услуг в период пандемии практически вдвое возросло количество интернет-мошенничеств. В этой связи разработана Программа по противодействию таким преступлениям.

Было отмечено улучшение состояния дорожной безопасности. На 19% сократилось количество ДТП, на 17% погибших в них, и на 20% – пострадавших.

На сегодняшний день автоматизировано 95% госуслуг, оказываемых органами внутренних дел.

Глава МВД поручил продолжить целенаправленную работу по совершенствованию кадровой политики.

Поэтому приоритетной задачей являются содержательные и качественные изменения – формирование нового облика казахстанского полицейского и в целом системы МВД, открытой и готовой оперативно реагировать на нужды людей. Ерлан Тургумбаев