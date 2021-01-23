"Барыс" переиграл "Витязя" в овертайме

23 января 2021, 22:59
Фото: hcbarys.kz

В рамках матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский "Барыс" обыграл подольский "Витязь" на выезде, сообщает zakon.kz.

Счет игры - 5:4.

Для выигрыша потребовался овертайм, передает пресс-служба ХК "Барыс".

В заявке на матч были сделаны два изменения. Ортио вновь оказался на позиции запасного вратаря. Алихан Асетов сменил в четвертом звене Павла Акользина.

В первом периоде зрители арены "Витязь" увидели три взятия ворот. В составе хозяев точными бросками отметились Александр Семин и Джастин Дэнфорт. "Барыс" ответил на это реализацией большинства в исполнении Линуса Виделля.

В начале второго периода коллектив из Казахстана выстрелил дуплетом, причем между двумя взятиями ворот прошла всего 21 секунда. Свою первую шайбу в сезоне забросил Валерий Орехов. Далее Никита Михайлис удачно подставил клюшку под наброс Даррена Дица. "Витязь" вновь ответил реализацией лишнего – дубль на счету Дэнфорта.

За две с небольшим минуты до финальной сирены Захар Бардаков вывел подольский коллектив вперед. Однако очень быстро Михайлис оформил дубль и установил равенство на табло. Овертайм получился недолгим. Точный бросок Джесси Блэкера принес казахстанцам четвертую подряд победу, после которой команда поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице Востока.

26 января подопечные Юрия Михайлиса примут на домашнем льду челябинский "Трактор".


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