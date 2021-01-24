Какие дороги закрыты на территории Алматинской области из-за непогоды

ДЧС Алматинской области предоставил информацию о закрытии автодорог на территории региона, сообщает zakon.kz.

24 января с 9.30 по сообщению Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке, автодорог областного значения "а/д Алматы-Оскемен – санаторий Капал-Араан" (с 0 км по 45 км) и от автодороги "а/д Алматы-Оскемен – санаторий Капал-Араан" до села Коктобе (с 0 км по 16 км) для всех видов автотранспорта. пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ведомстве граждан просят воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112.