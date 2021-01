Нидерланды - полиция применила водометы и газ для разгона демонстрантов

В Нидерландах правоохранительные органы против демонстрантов, выступающих за отмену мер правительства по борьбе с коронавирусом, применили водометы и слезоточивый газ, сообщает zakon.kz.

Тысячи человек вышли 24 января на улицы голландских городов, чтобы выразить свой протест против жестких правительственных мер для борьбы с пандемией, передает ТАСС.

В ходе демонстраций были задержаны десятки человек.

С середины декабря прошлого года в Нидерландах действует практически тотальный карантин, закрыты все магазины, кроме продуктовых, а также спортивные залы и развлекательные учреждения. С 23 января введен комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 по местному времени.

После разгона протестующие в Эйндховене стали громить магазины, а в Амстердаме поджигали урны и мусорные баки.

Nessun biasimo dalle anime belle della sedicente sinistra? Questa è la violenza della polizia in #Olanda oggi! #Eindhoven #DittaturaSanitaria pic.twitter.com/CW14aAMrFl

Succede nella democratica #Olanda e loro sono solo ragazzi stanchi della #DittaturaSanitaria per questo non meritano ne pietà ne sostegno dei media #mainstream. Per loro solo manganellate! pic.twitter.com/f0Fp4qr47l