До 40 градусов мороза ожидается в Казахстане 25 января

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 января, сообщает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана влияют атмосферные фронтальные разделы, с чем сохранится неустойчивый характер погоды - пройдет снег, на западе РК - осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юго-западе страны с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – гололед.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, низовая метель.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, днем усилится ветер 15-20 м/с.

В Павлодарской, местами в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильный мороз 35-40 градусов.

Прогноз погоды в Алматы: днем -6°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -17°, облачно.

Прогноз погоды на 25 января.

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