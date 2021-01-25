Какие шансы у рядового казахстанца выиграть суд у госоргана

На брифинге в СЦК судья Верховного суда Аслан Тукиев рассказал об образовании новых судов в рамках внедрения института административной юстиции, которые будут заниматься только спорами между гражданами и госорганами, передает корреспондент zakon.kz.

Представьте себе, когда человек судится с профильным министерством, естественно, министерство в роли ответчика находится в более выигрышном положении. У него в руках все ресурсы бюрократического аппарата, у него человеческого ресурса намного больше - это целые юридические департаменты в распоряжении. Естественно, они выигрывают намного чаще. И очень часто, к сожалению, они выигрывают не совсем обоснованно, они не прикладывают значительных усилий. Это связано с тем, что по ГПК стороны равны. То есть суд и к истцу, и к ответчику относится одинаково. В этом смысле по правилам ГПК именно истец по общему правилу должен доказать, что ответчик неправ. Он должен все доводы ответчика разбить. Помимо этого, на плечи истца ложатся и другие тяготы, связанные с процессом: соблюдение процессуальной формы, всех требований, как должно заполняться заявление, иск, как он должен оформляться, что должно прикладываться, как направляться и так далее, - сказал Тукиев.

Он добавил, что любое отступление от этих многочисленных правил влекло автоматически отклонение, отказ, возврат в зависимости от оснований. В связи с этим естественно люди проигрывали намного чаще.

Судья отметил, что если говорить языком цифр, то речь идет о соотношении 15 на 85%. То есть, на каждые 85 дел, которые выиграл госорган, приходится всего лишь 15 дел, которые выиграло частное лицо.

Это соотношение, конечно, красноречиво говорит о том, каковы шансы выиграть против госоргана. Конечно же, эта ситуация не могла продолжаться таким образом и дальше потому что у всех было понимание, что с этим неравенством надо что-то делать. Во всем мире этот вопрос решен через институт административной юстиции. Основное предназначение этого института заключается в том, что он признан нивелировать слабость стороны истца и слабость граждан перед государственным органом. Фактически, если отбросить эту терминологию, мы с вами говорим о том, что судья, уже руководствуясь законом, помогает истцам добиваться истины по их делам против госорганов, - пояснил он.

На его взгляд, "это очень справедливое и добросовестное отношение к спору", так как на самом деле граждане в споре связаны монопольным властным положением госоргана.

Они не могут обойти государственный орган. Если в спорте с соседом они могут договориться, то в споре с государственным органом о том, к примеру, имеете ли вы право получить ту или иную лицензию, не сможете обратиться в другой государственный орган, лицензию дает одно министерство и обойти его невозможно. Если вы не согласны с его отказом, вам придется с ним судиться или придется смириться, - заключил выступающий.

По его словам, называть такие суды будут "специализированные административные суды". Они есть сейчас, рассматривают дела об адмпранарушениях, но их переименуют в специализированные административные суды об адмправнарушениях, а новые суды станут специализированными межрайонными административными судами. Они будут созданы в 17 областных центрах и в городах республиканского значения. Всего будет образован 21 суд такого формата. Количество судей в каждом суде будет различное, все будет зависеть от того, какое количество дел в этих регионах имеет место быть, но в среднем от 30 и до 70 человек. Надо сказать, что судьи будут перераспределяться, поэтому для бюджета такие суды не повлекут никаких затрат.

Оксана Скибан, Нур-Султан