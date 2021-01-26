Токаев заинтересовался работой таможни на границе с Китаем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что расхождение в данных казахстанской таможни и китайской по пропуску товаров и грузов составляет более 5 млрд долларов, и устроил разнос ответственным за это на расширенном заседании правительства, передает zakon.kz.

Токаев констатировал, что доля налоговых и таможенных поступлений в бюджет в 2020 году сохранилась до 47% против 65% в прошлом году.

Отмечается низкий уровень собираемости таможенных платежей, широко применяется практика недостоверного декларирования. Только на границе с Китаем количество таких фактов составило около 50 тыс. И то в период пандемии и локдаунов. Расхождение в зеркальной статистики с Китаем более 5 млрд долларов. Контрабанда это не только неуплачивание налогов, это прямая угроза отечественной промышленности, здоровью граждан, - высказался Токаев.

Он признал, что таможенно-тарифная политика в Казахстане недостаточно эффективна.

Поручаю Правительству разработать Комплексную программу противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства до 1 сентября, - заявил Президент.