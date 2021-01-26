Конор МакГрегор и Жалгас Жумагулов отстранены от боев

Звезде ММА из Ирландии Конору МакГрегору грозит изрядный отпуск после поражения на турнире UFC 257 от Дастина Порье в субботу. Вместе с ним на отдых отправится казахстанец Жалгас Жумагулов, выступавший на том же турнире, передает zakon.kz.

Бывший двукратный чемпион UFC Макгрегор (22-5 MMA, 10-3 UFC) потерпел поражение техническим нокаутом - первое в своей карьере - в матче-реванше против Дастина Порье (27-6 MMA, 20-6 UFC). Перед финишем Порье повредил ногу Макгрегору, нанеся ему удар ногой.

По информации MMA Junkie, 32-летний МакГрегор был отстранен от занятий по медицинским показаниям на 180 дней из-за возможной травмы правой большеберцовой и малоберцовой кости, полученной во время боя. Как и все медицинские отстранения, он будет иметь право вернуться раньше, если его травмы будут устранены врачом.

Тем временем Порье был отстранен от занятий на семь дней для обязательного после проведения боя отдыха.

Также по данным MMA Junkie после турнира UFC 257 казахстанец Жалгас Жумагулов дисквалифицирован на 30 дней, в том числе он проведет без контакта 21 день из-за «тяжелой схватки». Аналогичное отстранение получил и его соперник швед Амир Албази. К слову, казахстанец проиграл сопернику, для него это второе подряд поражение в двух боях в UFC.