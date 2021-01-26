Карагандинцев пугают фейком о приостановке продажи лекарств ради вакцинации

В Сети распространяется фейковая информация по поводу приостановки реализации лекарств с целью принуждения к вакцинации, сообщает zakon.kz.

Информация, распространяемая в социальной сети о распоряжении приостановления реализации лекарственных средств, является недостоверной. Сейчас в аптеках и аптечных складах достаточное количество лекарств для лечения ОРВИ по сниженным ценам. Тем более, это никак не связано с предстоящей вакцинацией от КВИ.

Предельные цены для оптовой и розничной реализации снижены в среднем на 30-40%. Данные меры направлены на улучшение экономической доступности лекарственных средств для населения. Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Карагандинской области

Снижение цен неоднозначно отразилось на предпринимателях в фармацевтическом бизнесе. Некоторые лекарственные средства были закуплены по старым ценам и при переоценке аптеки несут убытки. Сейчас дистрибьюторы ведут переговоры с производителями о возможности пересмотра закупочных цен.