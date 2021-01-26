В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на силовиков на митинге

Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в применении насилия против сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированной акции, прошедшей в российской столице 23 января, сообщает zakon.kz.

Это первый арест по уголовным делам, возбужденным после протестов 23 января.

Пресненским районным судом избрана меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 марта 2021 года. пресс-служба Пресненского суда Москвы

Максимальное наказание по статье "применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти" предусматривает пять лет лишения свободы.

В Москве после несогласованного митинга возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. В незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.