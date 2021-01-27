Главный архитектор Шымкента приговорен к 10 годам лишения свободы

Бывшего главного архитектора Шымкента Жениса Байымбетова признали виновным в хищении почти полумиллиарда тенге бюджетных средств и приговорили 10 годам тюрьмы, сообщает zakon.kz.

Деньги выделили на топографическую съемку в 2019 году. Обвинение утверждает, что Женис Байымбетов присвоил и растратил крупную сумму, сэкономив на госзакупе, передает Astana TV.

Привлек к работе подрядчика без лицензии и часть заказа в итоге признали негодной. По сути, они не строили, а отмывали деньги.

Предпринимателя за соучастие приговорили к 8 годам тюрьмы.

Чтобы легализовать часть похищенных средств, экс-чиновник приобрел землю и оформил его на сестру. Когда коррупционную схему раскрыли, недвижимость конфисковали.

Осужденные вину не признали и намерены обжаловать приговор. Похищенные же из городского бюджета деньги, акимату вернуть пока не удалось.

В данный момент пока нет. Но гражданский иск представителя потерпевшего мы удовлетворили. Взыскали с осужденных полную сумму причиненного ущерба – это 498 миллионов тенге. судья Аль-Фарабийского районного суда города Шымкент Мадияр Абдрасилов