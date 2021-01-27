Предпринимателей осудили на 4 года за незаконную продажу дизтоплива

Сотрудники Департамента экономических расследований по Актюбинской области КМФ РК в результате оперативно-розыскных мероприятий установили, что двое жителей Актобе приобретали у неустановленных лиц дизельное топливо по заниженной цене, затем продавали его различным ТОО, передает zakon.kz.

При этом топливо приобреталось без подтверждающих законность происхождения документов. В последующем различным ТОО они реализовали 4 366,892 тонны дизтоплива на 868 391 921 тенге.

Для придачи легальности происхождения дизельного топлива подозреваемые заключили фиктивные договора с двумя ТОО о поставке дизельного топлива с базы хранения данных ТОО, а также подделывали сопроводительные накладные на топливо, - рассказали в КФМ.

Приговором суда по факту транспортировки, приобретения, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов в особо крупном размере, без документов, подтверждающих законность их происхождения, предприниматели признаны виновными по ст.197 ч.4 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года.