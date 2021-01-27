Гололед, туман, ветер ожидаются в нескольких областях Казахстана 

27 января 2021, 16:41
Фото: 24.kz

28 января в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается на дорогах гололедица.

В Костанайской области местами ожидается туман.


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