Все о передаче пенсионных накоплений в частное управление

Механизм передачи пенсионных активов в доверительное управление частным компаниям объяснил директор департамента рынка ценных бумаг Агентства по финрегулированию Едил Медеу, сообщает zakon.kz.
В настоящий момент проект постановления правления агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка "Об утверждении Правил и сроков передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан" и другие проекты НПА по вопросам передачи пенсионных активов в частные управляющие компании находятся на последней стадии согласования.
Правом на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление частных управляющих компаний могут воспользоваться вкладчики:
Информацию о "пороге минимальной достаточности", сумме пенсионных накоплений, доступной для перевода в частное управление, и данные о состоянии пенсионных накоплений можно получить через интернет-ресурс ЕНПФ (в разработке) и Личный кабинет вкладчика либо на сайте eGov.kz и через мобильное приложение eGov mobile.
Вкладчик сможет ознакомиться с перечнем управляющих инвестиционным портфелем и предлагаемыми ими инвестиционными декларациями на интернет-ресурсе ЕНПФ, после чего выбрать управляющую компанию, наиболее соответствующую его инвестиционным предпочтениям.
Для целей перевода пенсионных накоплений в частное управление вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление одной или нескольким управляющим компаниям. Заявление может быть подано при личном обращении в ЕНПФ либо в электронном виде через интернет-ресурс ЕНПФ.
ЕНПФ, осуществив проверку наличия на индивидуальном пенсионном счете вкладчика пенсионных накоплений, превышающих порог достаточности, либо заключенного договора пенсионного аннуитета, осуществляет перевод в управление частной компании соответствующей части (остатка) пенсионных накоплений в течение 30 дней. Оставшаяся часть пенсионных накоплений продолжит находиться под управлением Национального Банка.
Управляющие пенсионными активами будут отбираться из уже действующих компаний, обладающих лицензией на управление инвестиционным портфелем, и опытом работы на рынке, которые показали себя в качестве эффективных управляющих. Получение дополнительных лицензий данным компаниям не требуется.
У управляющей компании должен быть достаточный размер собственного капитала для покрытия убытков, связанных с инвестированием пенсионных активов. Размер его собственного капитала зависит от объема пенсионных активов, находящихся у него в управлении.
Среди ключевых параметров можно также выделить наличие опыта управления активами клиентов и положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности по итогам последних нескольких лет. Также необходимо наличие в структуре собственников крупного акционера, способного при необходимости докапитализировать компанию.
Кроме того, для допуска к управлению пенсионными активами в деятельности управляющей компании должны отсутствовать факты нарушения пруденциальных нормативов, неисполненные меры надзорного реагирования либо санкции, примененные со стороны Агентства, а также факты недобросовестного поведения на рынке ценных бумаг.
После согласования правил передачи пенсионных активов список компаний, отвечающих количественным и качественным параметрам, будет размещаться на официальном интернет-ресурсе Агентства и обновляться на ежемесячной основе.
В случае нарушения компаний качественных и/или количественных параметров, к примеру, снижение размера собственного капитала, компаниям будет предоставлено время на устранение недостатков, и в случае необходимости применяться существующие меры надзорного реагирования или санкции.
Пенсионные накопления предназначены для обеспечения доходов граждан при выходе на пенсию, в связи с чем, пенсионные активы, передаваемые в доверительное управление частным управляющим компаниям, сохраняются в системе пенсионного обеспечения и при достижении пенсионного возраста используются на осуществление пенсионных выплат по графику, заключение договора пенсионного аннуитета, иные цели, предусмотренные законодательством, в том числе использование на улучшение жилищных условий и (или) лечение.
Вместе с тем, использование разных инвестиционных стратегий при передаче накоплений в частное управление будет способствовать диверсификации рисков вкладчиков, получению более высокой инвестиционной доходности и, соответственно, преумножению пенсионных накоплений.
При переводе вкладчиком своих пенсионных накоплений в частную управляющую компанию за ним сохраняется право перевода своих накоплений в другую управляющую компанию либо возврата под управление Национального банка.
За 10 дней до достижения вкладчиком пенсионного возраста пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении частного управляющего, подлежат возврату в ЕНПФ для целей осуществления пенсионных выплат по графику, заключения договора пенсионного аннуитета или на иные цели, предусмотренные законодательством.
Управление пенсионными активами частными управляющими компаниями осуществляется на принципах коллективного инвестирования, что означает что вкладчик, передавая в управление свои пенсионные накопления, соглашается с инвестиционной стратегией, определенной управляющей компанией, установленной в ее инвестиционной декларации, разработанной специально для инвестирования пенсионных активов.
Инвестиционная декларация управляющей компании определяет структуру инвестиционного портфеля, лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов и другие нормы диверсификации пенсионных активов в рамках ограничений, установленных законодательством.
На протяжении всего периода за вкладчиками сохраняется право перевода своих накоплений в другую управляющую компанию не чаще одного раза в год либо возврата под управление Национального Банка через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление в частную управляющую компанию. Ограничения по срокам обусловлены необходимостью планирования инвестиционного горизонта для управляющих, а также защитой интересов самих вкладчиков при краткосрочных колебаниях доходности.
Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства Александр Терентьев рассказал о гарантии сохранности пенсионных накоплений в частных управляющих компаниях, а также защиты интересов вкладчиков.
Вкладчикам предоставляется возможность участия в управлении своими пенсионными активами, сформировать свой собственный пенсионный план, выбрать альтернативную политику инвестирования своих сбережений и получить доходность, соответствующую уровню их риск-аппетита.
Вкладчик, выбирая управляющего инвестиционным портфелем и инвестиционную стратегию для передачи в доверительное управление своих пенсионных накоплений, принимает на себя инвестиционные риски. В связи с чем, гарантия государства сохранности пенсионных взносов с учетом уровня инфляции при передаче накоплений в частное управление заменена гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, принятых в доверительное управление.
В случае возникновения по итогам оцениваемого периода отрицательной разницы между номинальной доходностью, полученной управляющим, и минимальным значением доходности пенсионных активов, управляющий должен будет возместить данную разницу вкладчику за счет собственного капитала.
Минимальный уровень доходности будет рассчитываться из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление частных управляющих компаний.
Показатели минимальной доходности и средневзвешенной доходности по пенсионным активам будут ежемесячно рассчитываться и публиковаться на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан.
Управление пенсионными активами будет осуществляться управляющими компаниями на основании договора, заключаемого между управляющей и ЕНПФ, как организацией, представляющей интересы вкладчиков. Типовая форма договора определяется нормативным правовым актом Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Учитывая, что в соответствии с договором ЕНПФ представляет интересы вкладчиков, защита их интересов также будет осуществляться ЕНПФ.
В свою очередь, Национальный Банк и Агентство будут осуществлять защиту интересов вкладчиков в рамках своей компетенции.
Учет и хранение пенсионных активов, переданных в доверительное управление, будет осуществляться на счете ЕНПФ, открытом в неаффилированном с управляющей компанией банке-кастодиане.
Одной из ключевых задач банка-кастодиана является осуществление контроля за целевым использованием пенсионных активов и соответствием приобретаемых финансовых инструментов за счет пенсионных активов требованиям законодательства и инвестиционной декларации управляющей компании.
В целях обеспечения индивидуального учета пенсионных накоплений каждого из вкладчиков, ЕНПФ продолжит учитывать пенсионные накопления, переданные в частное управление, в своей информационной системе в разрезе индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков.
Управляющая компания должна будет проводить трехстороннюю сверку данных своей системы внутреннего учета пенсионных активов на соответствие данным банка-кастодиана и ЕНПФ, с периодичностью, установленной трехсторонним кастодиальным договором (ежедневно, еженедельно и ежемесячно). Это позволит обеспечить прозрачность и достоверность учета пенсионных активов в каждой из сторон кастодиального договора и, соответственно, обеспечит сохранность пенсионных активов вкладчиков.
В случае приостановления либо лишения лицензии управляющей компании, пенсионные активы, хранящиеся в банке-кастодиане, будут возвращены на кастодиальный счет ЕНПФ в Национальном Банке.
Перевод вкладчиком части своих пенсионных накоплений в частное управление управляющей компании не относится к изъятию единовременной пенсионной выплаты, поскольку пенсионные накопления, подлежащие передаче в частное управление, остаются в системе ЕНПФ.
Таким образом, переданные в частное управление пенсионные активы, не будут облагаться подоходным налогом в момент передачи в частное управление.
Агентством в рамках регулирования деятельности управляющих компаний определен перечень финансовых инструментов, в которые частными управляющими компаниями могут быть инвестированы пенсионные активы, принятые в управление, с учетом их кредитного качества.
Данный перечень включает государственные ценные бумаги Республики Казахстан и иностранных государств, долевые и долговые негосударственные ценные бумаги, выпущенные как казахстанскими, так и иностранными организациями, а также вклады в банках второго уровня Республики Казахстан и в банках-нерезидентах.
В целях диверсификации портфеля установлены лимиты инвестирования пенсионных активов: в один выпуск финансовых инструментов, в финансовые инструменты, выпущенные одной организацией и ее аффилированными лицами, а также в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте.
При этом стратегия инвестирования пенсионных активов будет определяться самой управляющей компанией в рамках утверждаемой инвестиционной декларации, которая будет определять структуру инвестиционного портфеля, лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов и другие нормы диверсификации пенсионных активов в рамках ограничений, установленных законодательством.
Предельная величина комиссионного вознаграждения управляющего инвестиционным портфелем за управление пенсионными активами установлена статьей 53 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и составляет величину, не превышающую 7,5% от полученного инвестиционного дохода.
Фактическая величина комиссионного вознаграждения определяется договором на управление пенсионными активами, заключенным между управляющим инвестиционным портфелем и ЕНПФ.
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