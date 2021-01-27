Сам себя обокрал житель Усть-Каменогорска

Житель Усть-Каменогорска сам себя обокрал, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО, в середине января в УП Усть-Каменогорска поступило заявление от 32-летнего жителя города, который сообщил, что 28-летний парень похитил со съемной квартиры его сотовый телефон и ноутбук.

Однако в ходе досудебного расследования было установлено, что заявитель указанные предметы после совместного распития с 28-летним парнем сам заложил в ломбард за 50 000 тенге, а полученные деньги потратил на приобретение спиртных напитков. ДП ВКО

Отмечается, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 419 ч. 2 УК РК.