Врач убивал пациентов с COVID-19 ради освобождения коек

В Италии врача из города Монтикьяри Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным следствия, врач специально вводил пациентам с COVID-19 препарат, вызывающий угнетение дыхания. В результате его действий погибли двое больных. В одном случае вскрытие позволило обнаружить внутри тканей и органов пациента присутствие лекарства, способного вызвать его смерть при нарушении дозировки, сообщает Brescia Today.

Издание La Repubblica пишет, что во время бушевавшей в Италии эпидемии Моска был буквально на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Каждая смена была борьбой за спасение как можно большего числа жизней, - рассказывал ранее врач.

Однако выдвинутое прокурорами Брешии обвинение в убийстве как минимум двоих пациентов может перевернуть с ног на голову историю героической борьбы врача с пандемией.

Мотивы, по которым Карло Моска убивал коронавирусных больных, пока не ясны. К материалам дела прикрепили переписку медсестер больницы, в которой они подозревали врача в убийстве пациентов для освобождения коек в медицинском учреждении. При этом они называли его между собой сумасшедшим.

Отмечается, что на данный момент Моска находится под домашним арестом и ожидает рассмотрения дела в суде.