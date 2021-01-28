Олега Навального и Любовь Соболь задержали после обысков в Москве

Олега Навального, Любовь Соболь и Мария Алехина задержаны после обысков как подозреваемые на 48 часов, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Брата Алексея Навального Олега и соратницу Навального Любовь Соболь задержали поздно вечером в среду, 27 января, на 48 часов как подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. По тому же делу на 48 часов задержана участница Pussy Riot Мария Алехина.

С задержанием не согласен. Считаю его незаконным и исполненным с целью оказания давления на моего брата Навального А.А. из-за его политической деятельности, - написал в протоколе Олег Навальный.

Ранее в Москве правоохранительные органы пришли с обысками в квартиры Навального, его супруги Юлии, а также их соратников - в общей сложности почти по 20 адресам. По сведениям издания Baza, нынешние оперативные мероприятия связаны с тем же уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, по которым позднее были проведены задержания. Обыски прошли у родственников подозреваемых: у матерей главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова и Марии Алехиной.

23 января в Москве и более 120 других городах России прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального, которого арестовали по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". По оценкам журналистов и экспертов, на улицы в Москве вышли до 40 тысяч человек, в МВД заявили о 4000 участников. Портал "ОВД-Инфо" сообщил о рекордном числе задержанных: по состоянию на вечер 27 января, в Москве - более 1500 и по всей России - более 3900.