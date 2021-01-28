Новый президент Кыргызстана упомянул Казахстан на своей инаугурации

В Бишкеке прошла инаугурация нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Во время своего выступления он поблагодарил Казахстан за помощь во время пандемии, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Мы выражаем большую признательность всем тем странам, особенно России, которые, выражая особую озабоченность в связи с событиями в Кыргызстане, в трудные дни оказывали нам посильную помощь. Также искренне хочу выразить благодарность нашим соседям Узбекистану и Казахстану за помощь, оказанную во время пандемии. У нас общая судьба и история, - сказал Жапаров.

Он заявил, что укрепление сотрудничества, усиление экономических и культурных связей со стратегическими партнерами являются приоритетами внешней политики Кыргызстана.

Садыр Жапаров одержал победу на досрочных выборах президента Кыргызстана, которые состоялись 10 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил его с избранием.