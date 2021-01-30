Диетологи уточнили, как часто можно есть фастфуд

Человек, питающийся обычно полезными продуктами, может позволить себе есть фастфуд один-два раза в неделю, сообщает zakon.kz.

Об этом RT рассказали спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян.

Если у вас 80% в день — правильная еда: в основном цельнозерновые каши, например, а также белок, овощи, фрукты, то 10—15% процентов может составлять неправильная еда. Если вы всю неделю соблюдаете принципы правильного и рационального питания, то один раз (максимум два) вы сможете съесть по порции фастфуда. И этим вряд ли очень сильно навредите своему организму, — заключила Писарева.

По ее мнению, к самым вредным продуктам из категории фастфуда можно отнести картошку фри, поскольку она жарится во фритюре, а при этом процессе образуются вредные для организма трансжиры.

Если у человека есть проблемы с сосудами, с сердцем (возможно, у него были инфаркты, инсульты), то ему противопоказаны такие продукты питания. Также есть научные исследования, что трансжиры вызывают онкологические заболевания при регулярном употреблении, — отметила специалист.

В свою очередь, диетолог Ольга Григорьян заявила, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. Она пояснила, что можно есть все, но важно учитывать количество съеденного, а также состояние своего здоровья.

При этом эксперт добавила, что если сопровождать еду сладкими газированными напитками, например кока-колой, то это способствует увеличению дозы сахара.

Сейчас уже и кардиологи, и диетологи доказали, что одна молекула глюкозы формирует четыре молекулы жира. Если даже пишут sugar free — это уловки бизнеса. Прямого сахара там нет, но там есть декстроза — это тоже углевод, который распадается с образованием глюкозы. И, естественно, это самый настоящий сахар, — рассказала она.