Не буду бить его правой – Куат Хамитов принял дерзкий вызов

Эпатажный казахстанский боец Куат Хамитов принял вызов своего соотечественника - Фаниля Рафикова, сообщает zakon.kz.

Ранее Рафиков после победы над Серикбаем Ходжабаевым в главном событии вечера на NFC 28 в Алматы, где он стал новым чемпионом организации в легком весе, задиристо бросил вызов бойцу "Найману".

Куат, хватит бить ноунеймов в цирке в Москве, где он их шугает, с рекордами 2-0. Возвращайся в нормальную лигу, думаю это интересное противостояние. Фаниль Рафиков

Хамитов ответил ему в сторис своего Instagram.

Когда я услышал, что мне сделали вызов, я посмотрел бой этого парня и удивился, что он еще жив после того нокаута. Скажу организаторам, это самый легкий бой в моей карьере. Сделаю скидку, я не буду с ним бороться и не буду бить правой рукой. Этот бой для меня ничто. Но если они готовы заинтересовать меня, то почему нет, — ответил бойцу Хамитов.

22 января Казахстанский боец Куат Хамитов одержал победу над российским бойцом Максимом Пантелеевым, отправив его в нокаут на первой минуте боя.

В сентябре 2020 года Хамитов записал видео, на котором призывал бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам. Полиция завела на него уголовное дело по статье 272 ч. 3 "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами". Это нарушение наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

После этого Хамитов записал новое видео, на котором заявил, что видео было записано в шутку. Однако позже он сказал, что не отказывается от своих слов.

Суд начался 18 января. Дело рассматривали в сокращенном порядке. Прокурор просил назначить ему наказание в виде ограничения свободы в виде 1,5 лет.

28 января его приговорили к шести месяцам ограничения свободы. В этот же день Хамитов снова выразил недоверие мерам дезинфекции в стране и объявил о создании партии.