Казахстанский сценарист победил на международном кинофоруме

Казахстанке Жаннат Алшановой присудили победу на международном форуме кинопроизводства за проект полнометражного фильма, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", из почти 400 заявок со всего мира сценарий Жаннат Алшановой получил несколько призов, в том числе главную награду на развитие от киноцентра Сербии - 5000 евро.

Также казахстанка была удостоена награды Pop Up Film Residency и денежной премии Европейской женской аудио-визуальной сети как лучшая женщина-режиссер.

Планируем снимать фильм про девушку, которая поступила в экспериментальную школу плавания и про то, что с ней происходило во время учебы. Теперь по финансированию мы будем подавать на поддержку финансирования от государства в наш фонд кино и надеемся как только нам подтвердят, мы можем снять. сценарист Жаннат Алшанова