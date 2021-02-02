Минздрав взялся за определение реальной статистики по коронавирусу в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о том, что Минздрав РК вместе со Всемирной организацией здравоохранения реализуют проект по проведению статистического исследования по определению достоверной картины заболеваемости COVID-19 в стране, передает zakon.kz.

Данная работа проводится по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

Для обеспечения проведения статистического исследования по определению достоверной картины заболеваемости COVID-19, включая установление иммунного статуса населения и введения сбалансированных противоэпидемических мер, в том числе оптимального режима обучения учащихся министерством на базе филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга реализуется проект в рамках соглашения между МЗ и ВОЗ. В дальнейшем будет проведена регистрация статистических данных на основании результатов исследования, - рассказал Цой.

Он также отметил, что данные о вакцинированных казахстанцах будут вносится в информационную систему Министерства здравоохранения.