В автобусах Алматы установили камеры для выявления пассажиров без масок 

В Алматы 32 автобуса подключены к системе распознавания масочного режима, передает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

В ходе брифинга в РСК руководитель управления цифровизации города Баян Конирбаев сообщил, что маршруты на которых была установлена система оценки ношения масок пассажирами, определялись на основании карты мобильных абонентов и их перемещения, а также данных транспортного холдинга по пассажиропотоку. Были выбраны наиболее востребованные маршруты, на которые идет самая большая нагрузка.

По идее во всех новых автобусах в Алматы есть камеры и теоретически есть возможность подключить их к искусственному интеллекту по распознаванию масочного режима. Другой вопрос - насколько это будет эффективно. Поэтому мы взяли наиболее востребованные маршруты. Это 69-ый, 37-ой, 205-ый, 25-ый, 63-ий, 38-ой, 120-ый и троллейбус №7. Всего к системе одновременно подключено 32 автобуса, - отметил Конирбаев.

По словам руководителя управления цифровизации, лицензии на подключение к интеллектуальной системе распределяются между автобусами на этих маршрутах в зависимости от потребности. Данные выводятся в центр оперативного управления "Транспортного холдинга" и могут быть использованы не только для определения пассажиров без масок, а также для предотвращения краж. Так за декабрь с помощью камер было выявлено восемь карманников.

Все системы по видеомониторингу имеют дублированный доступ к центру управления полиции. У них есть возможность получить доступ к любой записи и принять решение в зависимости от ситуации, - добавил Баян Конирбаев.

Глава управления цифровизации отметил, что в будущем система может быть внедрена на всем транспорте в города. Ранее генеральный директор РДТ "Алматытелеком" Шерхан Раздыков сообщал, что систему фиксации нарушений планируют установить на 600 автобусах.