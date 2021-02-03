Сотрудника акимата Петропавловска поймали пьяным за рулем

Руководителя отдела физической культуры и спорта акимата Петропавловска поймали пьяным за рулем, сообщает zakon.kz.

Советом по этике рассмотрено дело в отношении руководителя отдела физической культуры и спорта акимата Петропавловска за нарушение Этического кодекса и Закона "О государственной службе Республики Казахстан", согласно которому государственные служащие не должны допускать административные правонарушения и обязаны соблюдать служебную этику. пресс-служба департамента АДГС по СКО

Из материалов дисциплинарного дела следует, что 17 декабря 2020 года он управлял автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда подвергнут административному аресту на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет.

По итогам рассмотрения дисциплинарного дела советом по этике рекомендовано уволить с занимаемой должности руководителя отдела, - добавили в ведомстве.