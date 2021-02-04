Сразу два массовых ДТП на Аль-Фараби: столкнулись шесть машин и автобус

Сразу два массовых ДТП произошло на пр. Аль-Фараби в Алматы, передает корреспондент агентства.

Первое произошло при движении на восток рядом с торговым центром Esentai Mall, где столкнулись три автомобиля (Mazda 626, Mazda Xedos, Lexus ES) и автобус.

Как рассказал один из участников ДТП, водитель Lexus ехал в восточном направлении по пр. Аль-Фараби, при перестроении (когда объезжал автобус) он не заметил стоящую на остановке поломанную Mazda 626 и врезался в стоящее авто, после чего Mazda 626 откинуло на бордюр и остановочный комплекс. К счастью, людей в это время на остановке не было. Lexus после столкновения начало крутить, после чего авто столкнулось с Mazda Xedos и автобусом, которые следовали в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель стоящей Mazda 626. Его осмотрели медики, но госпитализация ему не потребовалась.

По словам водителя Mazda 626, автомобиль которого пострадал больше всего, якобы водитель Lexus ES после ДТП выкупил у него авто.

Второе ДТП произошло буквально в 100 м от первого. На парковке, которая расположена напротив Esentai Mall, столкнулись три автомобиля (Renault Megane, LADA Granta, Kia Cee'd). Водитель Kia выезжал из парковочного кармана, а в этот момент по парковке в западном направлении двигалась LADA. Granta протаранила Cee'd в бок, после чего в LADA врезался Renault.

В результате ДТП пострадавших нет.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и выясняют обстоятельства произошедших ДТП.

Ранее в соцсетях распространяли видео очередного крупного ДТП на пр. Аль-Фараби в Алматы.

1 февраля на пр. Аль-Фараби в Алматы произошло крупное ДТП, в результате которого в обе стороны образовалась огромная пробка. Тогда в ДП Алматы уточнили, что столкнулись пять автомобилей и пострадали двое человек.