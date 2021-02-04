Мажилисмены-медики сделали прививки от коронавируса

Депутаты Мажилиса Зарина Камасова, Лариса Павловец и Галымжан Елеуов сделали сегодня прививки от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Мажилисмены прошли начальный этап вакцинации одними из первых наряду со своими коллегами-медиками. До избрания депутатами Мажилиса VII созыва они в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией работали в медицинских учреждениях своего региона, оказывая необходимую медицинскую помощь населению.

Депутаты выразили надежду, что массовая вакцинация позволит быстрее выработать коллективный иммунитет и вернуть жизнь казахстанцев в привычное русло.

Как медик, я прекрасно понимаю, что сейчас только массовая вакцинация способна противостоять распространению коронавируса. Конечно, это добровольное решение каждого человека. Для себя я решила этот вопрос однозначно: я сделала прививку, потому что от этого зависит мое здоровье, здоровье моих родных и близких, - сказала депутат Мажилиса Лариса Павловец.

Депутаты также отметили, что после введения вакцины чувствуют себя хорошо.

Вместе с тем журналисты поинтересовались, планируется ли вакцинация других депутатов Мажилиса, в частности, Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина.

Как пояснила Пресс-служба Мажилиса, вакцинирование остальных депутатов запланировано в марте на следующих этапах согласно графику министерства здравоохранения. Что касается Спикера Мажилиса, то в связи с тем, что Нурлан Нигматулин перенес коронавирус, у него достаточное количество антител. Поэтому медицинских показаний для вакцинации у него нет.