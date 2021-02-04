Врач-онколог ННОЦ: Ежегодно в Казахстане регистрируется около 35 тысяч новых случаев рака

В Казахстане, как и во всем мире, 4 февраля по инициативе Международного противоракового союза (UICC) отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, передает zakon.kz.

Рак - это общее обозначение более 100 болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ, способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Этот процесс называется метастазом. Именно метастазы являются основной причиной смерти от рака.

Ежегодно в Казахстане регистрируют около 35 тысяч новых случаев рака. Сегодня на диспансерном учете состоят около 190 тысяч казахстанцев. Ежегодно от онкозаболеваний умирают более 14 тысяч человек. В структуре заболеваний самым распространенным является рак молочной железы, рак легкого, рак желудка, рак шейки матки и колоректальный рак.

Однако не менее агрессивным является рак головы и шеи. Ежегодно в мире раком головы и шеи заболевают около 650 тысяч человек, умирают около 350 тысяч человек. Он является одним из самых опасных видов, так как человек может долгое время не придавать значения определенным симптомам, считая их незначительными. К сожалению, поэтому этот вид рака в большинстве случаев выявляется на поздних стадиях. При выявлении рака на 1-2 стадии, пятилетняя выживаемость достигает 70-90%. В среднем пятилетняя выживаемость при лечении рака головы и шеи достигает 60%. Мужчины заболевают чаще женщин.

В рамках Всемирного дня борьбы против рака портал zakon.kz провел беседу с хирургом-онкологом Национального научного онкологического центра Дулат Серикбайулы. Врач рассказал об особенностях опухолей головы и шеи, о том, как максимально обезопасить человеку себя от него.

- Как часто в Казахстане встречается рак головы и шеи и что это за заболевание?

- Прежде всего стоит разъяснить, что к опухолям головы и шеи относят злокачественные новообразования слизистой оболочки ротовой полости, губ, языка, слюнных желез, костей лица, челюсти, кожи лица и шеи, придаточных пазух носа, гортани, глотки. Рак головы и шеи занимает 5-7% от всех видов рака, который существует. В среднем в год заболевают порядка 2 тысяч человек. Причинами появления этого заболевания является курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека. Это уже научно доказано.

Часто эти опухоли очень агрессивны: они быстро растут и дают метастазы в регионарные лимфоузлы. Поэтому важно не забывать о прохождении профилактических медицинских осмотров и внимательно следить за своим здоровьем, своевременно обращаясь к врачу при первых признаках недомогания.

- Почему нелегко выявить такой вид онкологии?

- Дело в том, что на начальных стадиях практически нет симптомов и это заболевание очень сложно заметить и выявить. В 60-70% случаев опухоль обнаруживается в основном уже на 3-4 стадии. Но, несмотря на отсутствие специфических симптомов, стоит проявлять настороженность при наличие следующих признаков. К примеру, злокачественные образования гортани сопровождаются изменением голоса, появлением охриплости; длительно незаживающие раны на языке и слизистой оболочке ротовой полости, могут свидетельствовать о раке. Признаками опухоли в глотке или в зоне голосового аппарата, может быть затруднение или боль при глотании, ощущение инородного тела в горле, а также боль, отдающая в ухо. Опухоли в носовой полости или в околоносовых пазухах могут вызывать ощущение заложенности носа, носовые кровотечения, иногда - выпячивание глаза (экзофтальм) и нарушение зрения.

Вдобавок бывают и такие симптомы, как необъяснимое выпадение зубов, в случаях, когда опухоль базируется у корня зуба, на челюсти, либо нарушение слуха или звон в ушах – при опухоли уха.

- То есть рана на языке – это повод обратиться к врачу?

- Безусловно, наличие таких тревожных сигналов может быть проявлением злокачественного процесса. Поэтому если рана не заживает дольше 2-х недель, в таких случаях необходимо своевременное обращение к врачам. На основании картины заболевания для постановки точного диагноза врач направит к специалисту онкологу и на необходимые диагностические обследования.

- Как диагностируют такие опухоли?

- Диагностические методы исследования зависят от расположения опухоли. К примеру, при опухоли гортани с помощью эндоскопа исследуют гортань и сразу берут биопсию, если выявляется новообразование. Биоптат направляется на гистологическое исследование для верификации диагноза. При опухоли языка для биопсии материала не требуется использование специального оборудования. Просто осуществляется забор ткани новообразования и также направляется на гистологическое или цитологическое исследование.

- Какая категория граждан больше всего подвержена этому заболеванию и какие факторы провоцируют развитие опухолей головы и шеи?

- Чаще всего болеют мужчины в возрасте от 50 лет и выше. Как я отмечал выше, основная причина заболевания – вредные привычки и вирус папилломы человека. Но также не стоит исключать и такие факторы как загрязненная экология, воздействие канцерогенных химических веществ, радиоактивное излучение. Стоит подчеркнуть и онкогенность употребления нежевательного табака - насвая, традиционного для стран Центральной Азии.

- Легко ли рак головы и шеи поддается лечению?

- Поскольку лечение рака головы и шеи является очень сложным, большое значение имеет междисциплинарное планирование лечения. В идеале, клинический случай каждого пациента должен обсуждаться консилиумом, состоящим из хирурга-онколога, радиолога, химиотерапевта, речевых и языковых патологов. В нашем центре лечение пациентов онкологического профиля осуществляется при таком подходе.

В большинстве случаев, хирургическое лечение является основным видом в лечении опухолей головы и шеи. Хирургическое лечение так же совмещают с лучевой и химиотерапией. Ввиду анатомо- физиологических особенностей области головы и шеи, оперативное лечение в большинстве случаев приводит к инвалидизации и социальной дезадаптации пациентов.

- В день борьбы с раком, чтобы вы пожелали казахстанцам, какие рекомендации можете дать?

- Конечно, защититься от онкологических заболеваний на 100% невозможно. Однако в наших руках снизить вероятность заболевания благодаря профилактическим мерам, то есть исключить указанные факторы риска, вести здоровый образ жизни. Так же эффективны современные вакцины против некоторых штаммов ВПЧ, вызывающих рак ротоглотки. Поэтому для снижения заболеваемости этим видом рака вакцинация также является одним из методов профилактики.

И, безусловно, необходимо своевременно обращаться к врачам при малейших тревожных признаках.

Оксана Скибан, Нур-Султан