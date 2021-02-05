Майк Тайсон и Эвандер Холифилд подерутся снова

В 1997 году состоялся знаменитый бой-реванш между Тайсоном и Холифилдом. Именно в этом поединке Майк откусил сопернику ухо. Спустя более, чем 23 года соперники могут снова встретиться в ринге, передает zakon.kz.

По информации The Sun, легенды бокса, которым на двоих 112 лет, могут провести выставочный бой в Дубае с гонораром 200 млн долларов на двоих.

Промоутеры уже заявили о том, что поединок принесет доходов намного больше, чем встреча Тайсона и Роя Джонса-младшего, которая завершилась вничью.