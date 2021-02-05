Между ВКУ и Обществом инвалидов "Мархабат.KZ" подписан договор о сотрудничестве

5 февраля в Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова подписан договор о сотрудничестве Некоммерческого акционерного общества "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова", в лице председателя правления – ректора, профессора Мухтара Толеген и Общественного объединения "Общество инвалидов "Мархабат.KZ", в лице Дарына Сагдолдина, сообщает zakon.kz.

Договор, подписанный на 5 лет, определяет сотрудничество в сфере инклюзивного образования, подготовку высококвалифицированных специалистов с высшим образованием и кадров высшей квалификации, проведение экспериментально-исследовательской работы в рамках деятельности Института инклюзивного образования "Зияткер" ВКУ им.С.Аманжолова, непрерывное повышение квалификации работников, интеграция профессионального образования и науки.

Мы ведем подготовку в рамках непрерывного образования, конкретную деятельность в рамках инклюзивного образования на базе Института инклюзивного образования "Зияткер". Подписанный договор предполагает базовое прохождение практики стажировки, реализацию совместных научных проектов, программ квалификации преподавателей и сотрудников, обмен специалистами, помощь детям с особыми потребностями, чтобы они адаптировались в образовательной среде. Наш университет – это большой центр по инклюзивному образованию, где не только ведется подготовка специалистов, но и проводятся конкретная психолого-педагогическая помощь. На базе инклюзивного образования "Зияткер" института ведется коррекционная работа с детьми, нуждающимися в помощи психологов логопедов, дефектологов, - сообщил Мухтар Толеген.

Институт инклюзивного образования "Зияткер" создан для того, чтобы студенты могли оттачивать свою квалификацию, компетенции, потом приходить в работу в школу грамотными специалистами. В нашем центре есть большое количество высокотехнологического оборудования, которого нет ни в одном университетом Казахстане, как нет и некоторых специальностей, которые мы готовим, - рассказала руководитель Института инклюзивного образования "Зияткер" Светлана Стельмах.

По статистике, 30% детей сегодня имеют задержку психического развития, более 20% - речевые нарушения, 15% - умственно отсталые, 11% - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 4 % - слабовидящие, 2% - слабослышащие и т.д.

При большом спектре заболеваний у детей нужна четкая работа всех структур образования: в том числе вузов, готовящих кадры, - отметила проректор по стратегическому развитию и научной работе Ирина Ровнякова.

На базе Института инклюзивного образования "Зияткер" реализуется проект университета "ОНТОГЕНЕЗ: РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР".