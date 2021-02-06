Власти Туркменистана пытались скрыть массовую гибель тюленей на юге Каспийского моря

В Туркменистане на побережье Каспийского моря выбросило сотни мертвых тюленей и тысячи рыб, сообщает zakon.kz со ссылкой на МедиазонаЦА.

Об этом изданию "Азатлык" сообщил сотрудник морской пограничной службы, пожелавшего остаться анонимным.

Туши тюленей начало выбрасывать на побережье в городах Туркменбаши и Киянлы Балканского велаята с декабря прошлого года. С тех пор военные моряки продолжают вылавливать мертвых тюленей из Каспия и их счет идет уже на сотни. Также на побережье встречается много мертвой рыбы и птиц.

По словам собеседника издания, туркменские власти пытаются скрывать массовую гибелью морских млекопитающих и выясняют причины случившегося.

Начальники строго предупреждают, чтобы мы держали язык за зубами. Ученые из Ашхабада пытаются выяснить, что стало причиной гибели тюленей, какой-нибудь вирус или выброс отходов из местных заводов, — рассказал туркменский пограничник.