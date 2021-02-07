Еще 8 человек скончались от коронавируса в Казахстане

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 7 февраля, сообщает zakon.kz.

На 7 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 107 человек (16 616 КВИ+ и 10 491 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 771 пациент, на амбулаторном уровне – 21 336 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 269 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 48 пациентов;

•на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 случаев с летальным исходом. Все с 13 марта зарегистрировано 2 595 случаев.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 5 февраля 2021 года зарегистрировано 69 случаев заболевания. Выздоровели 279 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 48 295, случаев с летальным исходом - 579, всего выздоровели – 37 225 человек.