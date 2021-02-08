Bank RBK вывел на рынок Казахстана систему денежных переводов UPT

В Казахстане появилась новая система денежных переводов (СДП) — UPT (Universal Payment Transfer).

Система отличается выгодными тарифами, а также позволяет совершать переводы без открытия корреспондентского или какого-либо иного счета. Первым UPT вывел на казахстанский рынок Bank RBK: сегодня это единственный финансовый институт, где можно получить или отправить деньги через эту систему, сообщает аналитическое агентство Ranking.kz.

В целях расширения географии доступности новой СДП для казахстанцев Bank RBK планирует уже в марте добавить функционал отправки/получения средств через UPT в свое мобильное приложение.

В сравнении с наиболее часто используемой для перевода средств из Казахстана и в Казахстан СДП UPT предлагает расширенную географию, включающую такие страны ближневосточного региона, как Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ливан, Катар, Судан, Ирак, Бахрейн и т. д. Также среди новых направлений, открываемых UPT, Украина, Монголия, Таджикистан и прочие. Покрывает UPT и действующие популярные у казахстанцев направления: Узбекистан, Россию, Кыргызстан, Турцию, Азербайджан, Египет и т. д., причем по некоторым из них предлагает наилучшие тарифы (от 0,75%, что заметно выгоднее существующих сегодня в РК условий).

В будущем система продолжит расширение географии доступности: сегодня у UTP более 400 тысяч пунктов обслуживания в почти 200 странах на всех пяти континентах.

В целом за 2020 год казахстанцы отправили за рубеж через СДП уже 787,7 млрд тг — на 20,2% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2019 году объем отправлений составил 655,2 млрд тг — плюс 8,9% за год.

Самые популярные направления переводов из Казахстана — Россия (27,1%), Кыргызстан (21%), Узбекистан (19,5%) и Турция (17,4%). На эти четыре страны пришлось более 85% всех отправленных из РК средств.

Наибольший годовой рост зафиксирован для переводов в Кыргызстан (почти вдвое, до 165,7 млрд тг) и в Турцию (в полтора раза, до 136,7 млрд тг).

Из-за рубежа в РК, напротив, второй год подряд переводят все меньше денег: всего 286,8 млрд тг — минус 16,8% за год. Для справки: в 2019 году в РК через СДП перевели 344,6 млрд тг — на 4,8% меньше, чем годом ранее.

Здесь те же 85% переводов приходятся уже на 7 стран: Россию, Корею, Узбекистан, Кыргызстан, США, Германию и Турцию.

При этом объемы переводов из России и Кореи резко сократились (минус 42,9% и минус 21,5% соответственно), из прочих пяти стран — выросли (рост варьируется в зависимости от страны от 1% до 32,6%).

В разрезе систем денежных переводов более 80% отправленных средств и половина полученных переводятся по системе "Золотая Корона". В сравнении с этой системой новый игрок рынка — турецкая международная система UPT — может заинтересовать казахстанцев и гостей РК как в плане расширения географического охвата, так и в плане выигрышных тарифов (особенно для таких популярных стран, как Турция, Узбекистан и прочие).

Заметим: в перспективе появление новых игроков на рынке, который пока находится под сильным влиянием одной системы, диктующей условия, может благоприятно сказаться на секторе денежных переводов в целом.