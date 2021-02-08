Законопроект, ограничивающий предоставление земель в районе аэропортов, разработали в РК

Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", передает zakon.kz.

В частности, вводится такое понятие как приаэродромная территория. Это территория земной поверхности с центром в контрольной точке аэродрома и радиусом, определяемым уполномоченными органами в сферах гражданской и государственной авиации.

Как отмечают, разработчики, в настоящее время в Земельном Кодексе нет понятий охранной зоны для объектов воздушного транспорта и приаэродромных полос.

… Между Кодексом и законодательством в сфере гражданской авиации Республики Казахстан не применяется единая терминология и отсутствует связь в части ограничения выдачи земель, размещения, строительства объектов, которые представляют угрозу для безопасности полетов, - говорится в пояснении к поправке.

Также в статью 43, предусматриваюшую порядок предоставления права на земельный участок, вводится дополнительный пункт о том, что земельные участки, расположенные на приаэродромной территории, предоставляются с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РК об использовании воздушного пространства и деятельности авиации.

Эта поправка вносится в связи с тем, что в настоящее время фиксируются случаи незаконного возведения зданий и сооружений в районе аэродромов, которые представляют собой угрозу безопасности полетов.

Стандарты ИКАО прямо указывают на недопустимость возведения объектов, влияющих на безопасную траекторию воздушных судов. Кроме того, отмечаются случаи строительства социальных объектов (например, детских садов) непосредственно вблизи взлетно-посадочных полос, что помимо шумовых эффектов может привести к тяжким последствиям при авиационных происшествиях вблизи аэродрома, - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, вносится поправка о том, что при угрозе безопасности полетов земельные участки на приаэродромной территории могут принудительно отчуждаться для государственных нужд.

Полностью посмотреть проект закона можно на сайте "Открытые НПА". Он размещен для публичного обсуждения до 22 февраля 2021 года.

Напомним, ужесточить выдачу земельных участков в районе аэропортом было решено после крушения самолета авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года в Алматы. При взлете авиалайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в жилой дом в районе села Гульдала. Из находившихся на его борту 98 человек погибли 13.