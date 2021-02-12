Тенге ослаб на старте торгов на KASE

Доллар стал дороже по итогам открытия торгов на KASE, передает zakon.kz.

По сравнению с предыдущим днем, доллар подорожал на 0,84 пункта, теперь новый курс - 418,56 тенге за единицу американской валюты. Другими валютами пока не торговали, поэтому курс остался прежним - евро стоит 506,5 тенге, российский рубль 5,66 тенге. Курс китайской валюты юаня основывается на итогах торгов от 10 февраля и составляет 65,08 тенге за единицу.

Обменные пункты повысили курс, сейчас доллар торгуется в пределах 418,7 - 420.1 тенге за единицу. Подрос в обменниках евро, он торгуется в пределах 508,5-510,5 тенге за единицу.