Токаев высказался о сомнительных судебных решениях

На совещании по вопросам модернизации судебной системы Президент Казахстана высказался о судебных решениях, которые вызывают негативную реакцию в обществе, передает zakon.kz.

Председатель Верховного суда не раз докладывал мне, что судьи при одинаковых условиях нередко выносят разные решения. Таких сомнительных случаев допускать нельзя. Это вызывает негативную реакцию в обществе, распространяется информация, что все суды коррумпированы, - цитирует Касым-Жомарта Токаева Акорда.

Он отметил, что для обеспечения единообразия судебной практики нужно шире и оперативнее использовать возможности нормативных постановлений Верховного суда и обзоры судебной практики.

Также следует использовать возможности анализа на основе IТ-сервисов. Суды не должны оглядываться на следственные органы. Обвинительный приговор не может быть вынесен, если государственный обвинитель не докажет в суде вину подсудимого. Очевидно, что при принципиальности судей досудебные расследования будут проводиться качественно. И права граждан, подвергшихся уголовному преследованию, безусловно, будут защищены, – подчеркнул глава государства.

Токаев напомнил участникам совещания, что в центре всех реформ находится человек. Поэтому судебные процедуры должны быть понятны каждому. Человекоориентированный подход должен лечь в основу деятельности административной юстиции, внедряемой с 1 июля 2021 года. В результате должна в корне измениться система работы госаппарата с гражданами. Ключевая роль в успехе реформы отводится профессионализму судей.