Казахстанцев стало больше

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана предоставило данные по количеству населения страны на 1 января 2021 года, передает zakon.kz.

Численность населения Казахстана на 1 января 2021 года составила 18 877,1 тыс. человек. Из них городское население - 11 149,7 тыс. человек (59,1%), сельское – 7 727,4 тыс. человек (40,9%).

По сравнению с 1 января 2020 года число населения страны увеличилась на 245 тыс. человек или 1,3%.

Наибольший общий прирост наблюдался в трех регионах страны: в Алматы (60,2 тыс. человек), Нур-Султане (48,5 тыс. человек) и Шымкенте (38,0 тыс. человек).