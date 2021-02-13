11 человек скончались от коронавируса и пневмонии

Минздрав опубликовал информацию об умерших от коронавируса и пневмонии, передает zakon.kz.

На 13 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 200 человек (15 011 КВИ+ и 9 189 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 230 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 970 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 244 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 46 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 41 пациент.

Сообщается, что от коронавируса скончались 8 человек.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19:

На 10 февраля 2021 года зарегистрировано 76 случаев заболевания, 3 случая смерти. Выздоровел 291 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 598, случаев с летальным исходом - 595, всего выздоровели – 38 814 человек.

Ранее сообщалось, что суточный прирост заболевших COVID-19 снизился в Казахстане.