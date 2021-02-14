Казахстанка стала первой на турнире по лыжной акробатике в США

Представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова одержала победу на Кубке Северной Америки, сообщает zakon.kz.

Как сообщает olympic.kz, турнир проходит в Юте (США).

Алдабергенова набрала 85,68 балла, что и принесло ей золотую медаль. Второе место заняла Таиса Таннер из США. Замкнула тройку лучших Жюстин Элли из Канады. пресс-служба НОК РК

Также сообщается, что шестой стала Акмаржан Калмурзаева, а Аяна Жолдас финишировала седьмой.